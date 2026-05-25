＜天気＞北海道〜九州は晴れるでしょう。強い紫外線が降り注ぎますので、しっかりと紫外線対策をおこなってください。午後は山沿いの一部でにわか雨がありますが、平地で雨が降ることはないでしょう。洗濯物もよく乾きそうです。沖縄は梅雨空が続くでしょう。＜予想最高気温＞24日（日）より高いところが多いでしょう。東北では24日（日）より10℃くらい高くなりそうです。東海〜九州では30℃以上の真夏日のところがあるでしょう。