モデル兼女優チャン・ユンジュが、自身の体型について言及した。去る5月23日、チャン・ユンジュのYouTubeチャンネル「YOONJOUR」には、定番アイテムであるホワイトシャツのコーディネート方法に関する動画が公開された。【写真】チャン・ユンジュ「脱ぐ撮影が多かった」この日、持っているさまざまなホワイトシャツを紹介したチャン・ユンジュは、シャツとジーンズというシンプルな装いでも完璧な着こなしを披露し、視線を釘付けに