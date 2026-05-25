【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）【映像】SC明けに2台相次いでクラッシュ（実際の様子）突然の雨によって大荒れとなった日本最速を争う鈴鹿決戦。スーパーフォーミュラで2度のチャンピオンに輝いたトップドライバーの野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）もまさかのリタイアとなるなど、またもレースは雨に翻弄されクラッシュが連続する事態となった。19周目、野中誠太（KCMG）が、リアウィングが