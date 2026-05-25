◇ナ・リーグドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に「8番・二塁」で先発出場。4打数無安打3三振と2試合連続でノーヒットに終わった。2回無死一、二塁の好機で迎えた第1打席は相手先発・スプロートに3球三振。4回1死一、二塁の第2打席も同じようにカーブで空振り三振に打ち取られた。5回2死の第3打席も