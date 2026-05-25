言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、寒い季節の憩いの場、暦の中で巡ってくる特別なシンボル、そして日常生活の利便性を支える仕事という、それぞれ分野が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。こ□□□□どしはい□□ヒント：十二支の中で龍を割