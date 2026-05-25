“ド迫力”の超ワイドボディ「MUGEN仕様」も登場！2026年5月21日、ホンダは全く新しいスポーツモデルである新型「スーパーワン」を正式に発表しました。軽自動車「N-ONE e：」をベースとする普通車の新型スーパーワンは、かつて「ブルドッグ」の愛称で親しまれた「シティターボII」を現代によみがえらせたようなスタイリングが特徴。【画像】これが超ワイドな「ホンダ新型スポーツカー」です！（99枚）純正状態でワイドなフ