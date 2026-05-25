鳥羽の松下監督、7回制は「あっさりと終わってしまう」2020年夏、新型コロナウイルスの蔓延により「第102回全国高校野球選手権大会」の中止が決まった。それを受け、埼玉県、京都府、静岡県、福岡県（西日本短大附が属した筑後地区1次予選のみ）の4県は「7イニング制」による独自大会を実施。その大会に出場した伝統校・鳥羽（京都）の松下浩司監督に、2028年春の選抜大会から導入が検討されている「7イニング制」について聞いた