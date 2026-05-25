久松宏輝トレーナー推奨…打撃での体重移動を習得する「左右ピョンピョン跳び」打撃において、小学校低学年の選手はどうしても腕の力に頼った“手打ち”になりがち。「下半身を使って打とう」と指導者に声をかけられても、そもそもどう使えばいいのか分からない子どもも多いのではないだろうか。明徳義塾高出身で現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、下半身の使い方を身につける「左右ピョンピョンドリ