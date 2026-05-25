25日(月)は広い範囲で晴れて、西日本を中心に30℃以上の真夏日が続出しそうです。特に、沖縄・八重山地方では熱中症になりやすい危険な暑さが予想されていて、ことし全国で初めて「熱中症警戒アラート」が発表されました。■西日本中心に真夏日続出か 関東も汗ばむ陽気戻る25日(月)は朝から広く晴れて、強い日差しで気温はぐんぐん上昇するでしょう。予想される最高気温は、日田(大分)で33℃、久留米(福岡)や佐賀、熊本で32℃、京