アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、「時間は我々の味方だ」などとして、代表団に合意を急がないよう指示をしたことを明らかにしました。トランプ大統領は24日、イランとの協議について、「交渉は秩序を保ちながら建設的な方法で進められている。時間は我々の味方だ」などとSNSに投稿し、「アメリカの代表団に急いで合意するなと指示している」と明らかにしました。また、アメリカ軍によるイラ