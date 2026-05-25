◆米大リーグレッドソックス５―６ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」でフル出場し、０−１で１点を追う２回先頭の１打席目に、右翼ポール際へ今季１号となる一時同点となるソロを放った。昨季最終戦の２５年９月２８日（同２９日）の本拠地・タイガース戦以来２３８日ぶりの