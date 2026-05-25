ヘッド軌道のチェックに最適な連続素振りとは 連続素振りでヘッド軌道をチェック パターの軌道がイントゥインになっているかどうかは、パターヘッドの両サイドに、トゥ、ヒールとも１センチ前後の隙間ができるように障害物（ティーペグなど）を立て、連続素振りをすると分かります。 ● フォロー方向にヘッドを出していくときに外側のティーペグに触れた場合→バックスイングを真っすぐ