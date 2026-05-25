前傾姿勢が崩れないテークバックの上体の回し方 上体を右下に向けるように、回すのがテークバックのコツ ●上体を回せば手元は胸まで上がる 身体の動きとしては、テークバックで胸、お腹をしっかり右に回すこと。そうすれば両手が自然と胸の高さまで上がります。 また、このとき前傾姿勢が崩れないように、胸とお腹を右下に向けるように身体を回すことも重要です。 両手の押し引きと身体を回すことが