オーストリア中銀総裁イラン情勢改善なければ6月利上げへ オーストリア中銀のコッハー総裁は、米イラン戦争が終結しなければ6月に利上げが実施されるだろうと語った。 今年のインフレは以前の予想よりも高くなる可能性が高い。ECBは金利を据え置くか引き上げるかの判断に迫られている。米イラン情勢に改善が見られなければ、我々は行動を起こすべきだ。