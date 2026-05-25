朝のドル円は１５８．９０円前後、米イランとの協議進展期待＝東京為替 トランプ大統領が米国とイランの合意が近いとしたことで、ドル円は先週末終値１５９．１８円から少しドル安となって、週の取引をスタート。 USDJPY158.90