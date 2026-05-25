米株価指数先物上昇スタート、米イラン和平合意期待 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限50906.00（+244.00+0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7529.25（+38.25+0.51%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29757.00（+198.25+0.67%）