ＮＹ原油時間外92ドル台割り込む、海峡再開近いか 東京時間07:09現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.57（-5.03-5.21%） NY原油は時間外で急落、92ドル台を割り込んでいる。トランプ米大統領がイランとの和平合意ほぼまとまっており、まもなく発表すると述べた。 ただ、その後トランプ氏は合意急いでない、時間はたっぷりあると態度を一変しており、やや警戒感は残る。