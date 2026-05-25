◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)DeNAの京田陽太選手が現役引退を発表したビシエド選手へのあふれる思いを語りました。メジャー通算66本塁打を誇るビシエド選手は2016年から中日でプレー。昨季からはDeNAのユニホームに袖を通し、この日は電撃引退が発表されました。京田選手は1年目の2017年から中日の同僚。2023年からトレードでDeNAに移籍となりましたが、昨季から再びチームメートとなっていました