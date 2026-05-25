ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）の第5話において、「チームあかり」の一員である五十嵐隼人（岩谷健司）が「光を届けるのは闇だからね」と言った。その時、第4話における「スナックとし子」の閉店の夜の光景が重ねられる。スナックのママだった月岡あかり（野呂佳代）が、主人公・星野茉莉（黒木華）と共に外に出て、店じまいの感慨とともに看板のコンセントを抜き照明を消すことで、「今日は見えない」と