開催：2026.5.25 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 9 - 1 [ロッキーズ] MLBの試合が25日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。 1回裏、2番 コービン・キャロル 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベ&#