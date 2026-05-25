― ダウは294ドル高と2日連続で最高値更新、米イラン紛争の終結に向けた協議進展への期待続く ― ＮＹダウ 50579.70 ( +294.04 ) Ｓ＆Ｐ500 7473.47 ( +27.75 ) ＮＡＳＤＡＱ 26343.97 ( +50.87 ) 米10年債利回り4.559 ( -0.012 ) ＮＹ(WTI)原油 96.60 ( +0.25 ) ＮＹ金 4523.2 ( -19.3 ) ＶＩＸ指数16.70 ( -0.06 ) シカゴ日経225先物 (円建て)63335 ( -5 )