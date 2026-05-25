■MLBブルワーズ1ー5ドジャース（日本時間25日、アメリカン・ファミリー・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルワーズ戦に“1番・DH”で先発出場。3打数無安打2四球と連続試合安打は9でストップ、2度の得点圏でも打点を挙げられなかった。先発の山本由伸（27）は7回1失点で今季4勝目を挙げた。中継ぎ陣はこの日も2回を無失点で38回連続無失点と球団記録を更新した。休養明け8試合で31打数14安打、1本塁打で打率