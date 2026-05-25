元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が23日、自身のインスタグラムを更新。「ハンカチ王子」フィーバーを巻き起こした早稲田実業時代の2006年夏の甲子園で、決勝の対戦相手だった駒大苫小牧高校のキャプテンを務めていた本間篤史さん（37）が力強いバッティングフォームを見せる近影を披露した。【動画】「カッコイイ!!」“元ライバル球児”本間さんの力強いバッティングフォーム斎藤氏は「今回はピッチング映像……では