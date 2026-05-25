ちゃんと付き合っているわけではない。でも連絡は来るし、会う関係は続いている。そんな“曖昧な恋愛”に入りやすい女性には、共通する行動があります。“関係の確認”を避けている「今どういう関係なんだろう」と疑問に感じても、聞かずに流していませんか？嫌われたくなくて確認を避けるほど、関係は曖昧なまま固定されやすくなるもの。恋愛で損しやすい女性は、“はっきりしない状態”を長く受け入れてしまう傾向があります。“