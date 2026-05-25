40代以降は、筋力低下だけでなく“体の使い方の偏り”によって脚まわりが張りやすくなることも。特に座りっぱなしが続くと、股関節や体幹がうまく使えず、ヒップラインや太ももなど、下半身のシルエットがぼやけやすくなります。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【リバースウォーリア】。下半身と体幹を同時に使いながら、体側まで心地よく伸ばせるため、“なんとなく重たい下半身”を整える感覚が掴みやすくなります。&#