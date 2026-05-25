5月25日は、日本初の外国車ディーラーとして知られる株式会社ヤナセが制定した「愛車の日」。ここでは記念日にちなんで人気芸人がSNSで公開した自慢の愛車をまとめてみたい。【写真】おしゃれカスタム車から一気に2台買いまで！人気芸人の愛車をイッキ見■トータルテンボス藤田トータルテンボスの藤田憲右が所有しているのは、ALPINEが日産NV200バネットを“カルフォルニアスタイル”にカスタムしたコンセプトカーSonova。今年