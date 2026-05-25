日本上陸30周年を記念し、期間限定で登場している【スターバックス】の人気フラペチーノ®の数々。なくなり次第終了のため、まだ飲んでいないものがあればぜひコンプリートを目指してみて！ 各店舗1種類のみのため、あらかじめどのフラペがあるかチェックしてから出かけるのもおすすめです。 ソースやホイップクリームもメロンの贅沢感！ メロンベースに、赤肉メロン果肉を忍ば