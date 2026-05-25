松村北斗が主演する7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、佐々木希、水野美紀、石黒賢の出演が発表された。3人は、ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を取り巻く人物として、25年前の事件と現在が交錯する物語の鍵を握っていく。【写真】ヒロイン・麻里子の継母役に水野美紀、父役に石黒賢本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会