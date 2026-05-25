趣味があると楽しみも増えますよね。しかし、筆者知人の友人はどうやら趣味の優先順位が高すぎてとてつもない後悔をしたのだとか。 今回は、趣味のオンラインゲームを優先したB子さんのエピソードをご紹介いたします。 友人「ゲームしたいから21時に帰りたい！」友人より趣味を優先したら……！？