昔のイメージから激変した３５歳タレントの最新ショットに、フォロワーは驚いた。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「オレンジとレモンを摘んだ日。私の可愛い夢が叶（かな）った」と投稿したのは、水沢アリー。摘んだレモンを両手に持ち、キャミソール姿で妖艶な表情をカメラに向けた。水沢は２０１３年からバラエティー番組などに出演し、ブレイク。昨年８月にＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナｓｅａｓｏ