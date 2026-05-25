タレント・グラビアアイドルの熊切あさ美(45)がこのほど、6月19日にフォトエッセイ「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由」(主婦と生活社)を発売することを発表した。 【写真】本当に45歳!?若すぎる肌つやのバックショット 熊切は1998年にアイドルグループ「チェキッ娘」のメンバーとしてデビューするも、グループは翌99年に解散。解散後は芸能界で生き残るため何事に