世界三大映画祭のすべての女優賞を受賞しているジュリアン・ムーア(65)が、カンヌ国際映画祭でのスピーチを通じ、映画界における女性主導の物語製作の拡大を訴えた。17日の夜、カンヌのプラース・ド・ラ・カストルにてジュリアンは40年にわたる俳優としてのキャリアと、映画界における女性の声への支援活動が評価されウーマン・イン・モーション賞を受賞した。 【写真】カンヌの裏側のぞいちゃっ