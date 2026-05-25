元宝塚月組トップスターの女優・瀬奈じゅんが23日、自身のインスタグラムで息子の運動会へ出かけたことを伝えた。 【写真】ぎゅっと密着親子の愛が伝わってくる 瀬奈は「今日は稽古前に息子の運動会へ。」と記し、ティアラをつけたプリンセスな娘と夫のダンサーで俳優の千田真司との3ショットや体操服姿で頑張っている息子の写真をアップした。瀬奈は2012年に結婚。2年半の不妊治療を経て、17年に特別養子縁組