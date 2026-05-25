平河悠がプレミアリーグ昇格を手繰り寄せる活躍を見せたイングランド・チャンピオンシップのハル・シティは現地時間5月23日、プレミアリーグ昇格プレーオフでミドルズブラと対戦し、1-0で勝利した。この試合で後半アディショナルタイムにMF平河悠が決勝ゴールを演出し、「常に脅威となり続けた」と称賛された。平河は後半31分から左サイドで途中出場を果たし、ハル・シティの攻撃を活性化させた。後半アディショナルタイムには