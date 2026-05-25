独2部ダルムシュタットで1年間フル稼働した秋山裕紀「海外では、自分から入っていかないと受け入れてもらえない」日本では、海外移籍についてそう語られることが多い。もちろん、それは間違いではない。異国の環境に飛び込む以上、自らコミュニケーションを取り、チームに溶け込んでいく姿勢は必要になる。ただ近年、ヨーロッパの現場を取材していると、少しずつ変化も感じる。以前よりも、クラブ側が新加入選手を受け入れる努