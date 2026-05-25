習近平中国国家主席が今月14日のドナルド・トランプ米国大統領との会談で、台湾問題を「レッドライン」と明確に規定した後、台湾をめぐる軍事的緊張が高まっている。中国は米中首脳会談直後、西海（ソへ、黄海）をはじめとする第一列島線一帯に軍艦など船舶100隻余りを配置し、米国は台湾近隣で行われる日本との共同訓練に最新ミサイルシステム「タイフォン（Typhon）」を配備した。台湾国家安全会議（NSC）トップの呉訢燮・