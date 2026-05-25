「日本で唯一無二の、強い熱い魂を持ってるのは僕だけ。チームがうまくいってる時はいいが、うまくいかない時や雰囲気が悪い時に、自分の魂やエネルギーは必ずチームを前に向かせるようにできる。それは日本で僕にしかできない」【画像多数】ビキニ姿でノリノリな女性も…W杯を彩る“美しすぎるサポーター”を写真で見る史上初、5大会連続でFIFAワールドカップ日本代表メンバーに選出された長友佑都は、17日に行われた記者会見で