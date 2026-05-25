振付師・ユメキが、25日までに自身のXを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）内「コンセプト評価」楽曲「Neko（ねこ）」のコレオグラフ制作秘話を明かした。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生ユメキは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：