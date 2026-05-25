奈良ホテルは、新館を「西館」と改称し、9月2日にリニューアルオープンする。本館のデザインを現代的に解釈した客室へ全面改装し、プレミアムとスーペリアの2カテゴリーを新設した。これに伴い、本館と西館を合わせた総客室数は127室から114室となる。プレミアムテラスツイン、プレミアム和洋室、クラウンスイートは60平方メートル超えの面積を有する。館内には創業当時の煉瓦を用いたアート作品を配置し、日本料理を提供していた