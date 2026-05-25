話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、徳島県の名物を詰め込んだフィッシュカツ丼です。ソースのスパイス感が魚の甘みを引き立てて、ごはんが進む味わいです。ソースが引き立てるすり身の旨さがご飯を呼ぶ！KAN でも新太郎でも海舟でもない。徳島でカツといえば魚のすり身を