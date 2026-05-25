Belkinは、接続中の外部モニターへの出力を本体ボタンですぐにオフにすることで、プライバシー保護を強化する「Belkin Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ（型番：INC027）」を5月22日に発売した。 ポート構成は、Type-Cポート×3、USB-Aポート×2、HDMIポート×2、1GbpsのEthernet×1の合計8ポート。 Type-CポートはUSB 3.2 Gen2をサポ