静岡競輪場のF2「用宗港しらすのマルナカ水産杯」が2日目を迎える。初日5Rガールズ。平子結菜（22＝三重）が予選初の逃げ切り。実力者の小林優香を抑え込んだ。「迷ったけど内に詰まるよりはと思って行った。練習でのタイムも良くなっている」と笑顔。ここから一気に乗っていけるか。2日目の登場も5Rだ。