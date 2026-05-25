インディ500で疾走する佐藤琢磨＝24日、米インディアナポリス（ロイター＝共同）【インディアナポリス（米インディアナ州）共同】米国伝統の自動車レース、第110回インディアナポリス500マイル（インディ500）は24日、インディアナ州のインディアナポリス・モータースピードウエーで200周（1周約4キロ）の決勝が行われ、6年ぶり3度目の優勝を目指した49歳の佐藤琢磨（ホンダ）は10位だった。12番手から発進した佐藤はスタート