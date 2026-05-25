注 *********************************** ※1佐々木毅『政治学講義』（東京大学出版会、一九九九年）、二五五―二六三頁;川崎修・杉田敦編『現代政治理論』（有斐閣、二〇〇六年）、一七九―一九一頁;田村哲樹・松元雅和・乙部延剛・山崎望『ここから始める政治理論』（有斐閣、二〇一七年）、一九五―二〇一頁;川出良枝・谷口将紀編『政治学』（東京大学出版会、二〇一二年）、一九九―二〇四頁。