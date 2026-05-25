大谷翔平は、高いレベルの二刀流をいかに長く継続できるかに挑んでいるphoto by Kyodo News後編：「休ませながら勝つ」大谷翔平の二刀流管理最前線２度目のトミー・ジョン手術から復活し、ドジャースでは初のフルシーズン二刀流に臨んでいる大谷翔平。ここまでの防御率0.73と驚異的な成績を残しているが、その復活を支えたのが、ブレンダン・マクダニエルコーチだ。負荷管理の専門家として、30代の大谷をいかに高いレベルで走ら