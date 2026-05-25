ユーラシア大陸の西方に位置するメソポタミア文明と東方に位置する中国文明をつないだシルクロード。その交流はいつ始まったのか。解明の鍵は、メソポタミアと中国でそれぞれ独自に栽培されたムギと雑穀にあることが、最新の考古学研究でわかってきました。 2025年秋に放送され大好評を博した、NHK「3か月でマスターする 古代文明」。 そのアンソロジー企画『NHK 3か月でマスターするMOOK もっと深