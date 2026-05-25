『寝た子は起こすな』や『バラバラな世界で共に生きる』など新刊も話題のNHK出版新書は、2026年で創刊25周年です。 25周年を記念して、2001年に前身となる「生活人新書」が誕生して以来のあゆみを、編集部に聞きました！ 第2回は、東日本大震災後の社会に向けて、2011年1月に創刊したばかりのNHK出版新書がどのような言葉を届けたのかを振り返ります。 第1回はこちら 3.11という断絶の前で 2011年1月、「新書の王道へ。」と