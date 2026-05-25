先発としてハイレベルなピッチングを続ける大谷翔平 photo by Kyodo News前編：「休ませながら勝つ」大谷翔平の二刀流管理最前線大谷翔平がメジャー史上初となる「投手によるプレーボール本塁打」を放ったのは、登板４試合ぶりの二刀流での出場となった試合だった。マウンドでも粘投を見せたが、その陰では、ドジャースが細心の注意を払いながら負荷管理を続け、大谷とともに最高の状態を模索した産物でもあったと言える。ドジャー