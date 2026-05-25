キーエンスの平均年収は2039万円といわれる。日本人の平均年収の4.5倍とい“異常値”をなぜ実現できるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「キーエンスを『センサーで儲けている会社』と捉えるのは半分間違いだ。同社が半世紀かけて築いたのはセンサーではなく、“現場の一次データを生み出す仕組み”そのもの。年収2039万円はフィジカルAI時代の入口にすぎない」という――。株式会社キーエンス本社（写真＝W