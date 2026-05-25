2026年11月、アメリカでは中間選挙が行われる。イラン攻撃の長期化で不支持が増えているとされるトランプ大統領は勝てるのか。また、任期途中で解任される可能性はあるのか。ジャーナリストの岩田太郎さんがレポートする――。■アメリカは戦争に負けているエプスタイン問題で岩盤支持層の離反を招き、イラン攻撃の長期化による物価高で、「物価を下げる」という公約の実現に失敗したことで、トランプ大統領の支持率が低迷し「トラ